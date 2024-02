Condividi

Amedea Francesca Nielli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce, entra nella squadra dei vicepresidenti che affiancherà il neo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Puglia, Rocco Salatto nel biennio 2023-2025. Si tratta di una nomina che rafforza l’azione dei giovani imprenditori per lo sviluppo economico e sociale dei territori pugliesi.

“Sono davvero felice – afferma la presidente Nielli – per questo incarico che mi consentirà di collaborare con gli altri vice presidenti delle Associazioni di Puglia e con il presidente regionale, portando le istanze dei nostri territori su tutti i tavoli, con l’obiettivo di superare le emergenze che stiamo attraversando. L’attuale fase economica impone riflessioni a tutto tondo e ci pone davanti a sfide per le quali è fondamentale lavorare in sinergia mettendo in campo le idee migliori ed innovative”.

Amedea Francesca Nielli, 33 anni, procuratrice della Brains srl di Lecce, impresa che si occupa di servizi logistici, ha conseguito la laurea triennale in Economia e management presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi e quella specialistica in International Business alla Pompeu Fabra University di Barcellona. Dopo una serie di esperienze internazionali nel mondo della Finanza e del Marketing, ha iniziato a lavorare nelle imprese di famiglia attive nei settori dei Trasporti e delle Assicurazioni. Dal 2022 è presidente del Gruppo Giovani di Lecce.