AmbrOsino: venerdì 18 novembre esce in digitale “3 ‘O Figlio D’’O Rre” il nuovo EP del cantautore partenopeo

AmbrOsino

VENERDÌ 18 NOVEMBRE

ESCE IN DIGITALE L’EP

“3 ‘O FIGLIO D’‘O RRE”

DAL QUALE È ESTRATTO IL NUOVO SINGOLO IN RADIO

“MONEY AND HONEY”

Dal 18 novembre 2022 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “3 ‘O Figlio D’’O Rre” (MMG/Graf/Believe), il nuovo EP di AmbrOsino, dal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “Money And Honey”.

“Money And Honey” è un brano dai forti rimandi newyorkesi e non solo nella sonorità, bensì anche il testo esplicito puntella il mondo di Notorius B.I.G., Gucci Mane, Travis Scott, rivelando quella frontiera che spesso, non solo, non separa la legalità e l’illegalità di alcuni rapper, anche nostrani, ma perfino a volte la confonde. Ed è sempre più un dato di fatto constatare quanto le periferie della Napoli di oggi somiglino a quelle di NY degli anni ’80 e ’90.

Il video di “Money And Honey” è stato realizzato dal giovane regista abruzzese Nicola Calabrese, che commenta: “Nel videoclip, appunto, catapultato in un mood noir, crudo e diretto, ho scelto di raccontare alcune sfumature sull’ambiguità, la vita al limite, gli eccessi e i vizi che quasi sempre portano a schiantarsi. Senza mai puntare il dito e lasciando “spazio” alla speranza, che per tutti deve essere una fiamma sempre accesa”.

Guarda qui il videoclip: https://youtu.be/qbSYVLHu4fc

L’EP “3 ‘O Figlio D’’O Rre”, registrato nel centro storico di Napoli, è un piccolo viaggio tra la West Coast, Rio De Janeiro e la stessa città ai piedi del Vesuvio, caratterizzato da sonorità che si mescolano ridefinendo i confini geografici, in stile Contemporary R&B con cui il cantastorie napoletano sembra sentirsi perfettamente a suo agio.

Il leitmotiv che sta alla radice di ogni nuovo brano pare essere il desiderio di riprendersi la quotidianità, di ridare centralità alle cose semplici; ma anche esprimere vicinanza verso i più deboli, i meno fortunati e tutti coloro che, in un modo o nell’altro, portano sulle spalle un dolore e faticano a vivere con serenità la propria storia terrena.

Spiega l’artista a proposito dell’EP: “3 ‘O Figlio D’’O Rre” si rifà alle mie origini rapportate ai nostri giorni, ai miei ascolti, al mio modo di guardare alla musica, anche d’oltreoceano. “3” per il mio terzo progetto, “‘O Figlio D’’O Rre” per citare la terza “voce”, declinata al maschile, del gioco della cavallina.

La cavallina era un gioco semplice della mia infanzia, innocente e pulito, con cui i bambini si confrontavano, competevano anche sportivamente, senza l’ausilio dei cellulari, senza interferenze; e le “voci” del gioco variavano da quartiere a quartiere, da città in città”.

“3 ‘O Figlio D’’O Rre” si sviluppa in 6 tracce, scandite da un’acuta ritmicità, permeabili e generose a firma di Ambrosino Massimiliano, che in prima persona ha curato anche la produzione artistica, affiancato da Enzo Foniciello al coordinamento musicale e al basso, Luca Mignano alla batteria e Stefano Bottiglieri alle tastiere. La registrazione e i mix sono stati affidati a Stefano Formato. La produzione esecutiva è di Carlo Antognetti.

TRACK LIST:

Uno ‘Mponta ‘A Luna (intro) BlaBla Money And Honey Aum! Bossamara Lemon Juice

Biografia

Ambrosino Massimiliano, in arte solo AmbrOsino, è un cantastorie nato a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. I suoi brani trovano la propria dimensione nel viaggio che lega un passato e un futuro musicale radiosi e identitari, con ancora una volta protagonista quella Napoli officina e laboratorio di nuove idee e guizzi sonori trascinanti e originali.

Ha all’attivo 2 album, l’omonimo “AmbrOsino” (2015) ed “Edicola Votiva” (2018).

Nel 2019 Pietra Montecorvino sceglie di reinterpretare “‘Na Mullica ‘E Pane”, brano presente in “Edicola Votiva”, per il suo l’album “Rigina”.

Anticipato dai singoli “BlaBla” e “Aum!” esce “3 ‘O FIGLIO D’’O RRE” il nuovo EP di AmbrOsino su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 18 novembre 2022 dal quale è estratto il terzo singolo radiofonico “Money And Honey”.

Sito Web | Facebook | Instagram | YouTube