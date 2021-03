Ambrogio Crespi e’ un mafioso? Perche’ e’ in carcere? Maratona su Radio Radicale.

Condividi

Sabato , 27 marzo dalle ore 10 alle 18 , in diretta dal sito RadioRadicale.it e su Radio RadicaleFM ( dalle 12/13.30 e 15.30/17 ) avra’ luogo la programmazione dedicata al regista Ambrogio Crespi. Una Maratona Oratoria dedicata alla campagna per il regista autore di “Spes contra spem-Liberi dentro” condannato il 9 marzo scorso a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa , dopo aver scontato gia’ quasi un anno di carcerazione preventiva .

La redazione Il Monito che ha gia’ ospitato il regista in diverse programmazioni portera’ il suo contributo con il suo Direttore Editoriale dr.ssa Rosa Criscuolo.

