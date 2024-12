Ambrogini, standing ovation per partigiana Gilardelli. Dalla sala il grido ‘ora e sempre resistenza’

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Standing ovation al teatro Dal Verme di Milano, dove si svolge la cerimonia di consegna degli Ambrogini, per Sandra Gilardelli, staffetta partigiana di 99 anni, insignita della medaglia d’Oro. In sala, tutta in piedi, c’è stato un lunghissimo applauso e sono state esposte alcune bandiere tricolore, mentre un gruppo di persone ha gridato: "Ora e sempre Resistenza". —[email protected] (Web Info)

