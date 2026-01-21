Ambiente, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo: “Territorio saturo, bonifiche e salute priorità assolute”

1 minuto di lettura

“La tutela dell’ambiente non è una questione astratta, ma una responsabilità concreta verso le comunità che amministriamo”. Con queste parole il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, è intervenuto all’incontro “Ambiente, bonifiche e comunità” tenutosi questo pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Acerra, cui hanno presto parte, tra gli altri, il Sindaco Tito D’Errico e il Presidente del Consiglio comunale nonché Consigliere metropolitano, Raffaele Lettieri, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, il Vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, l’Assessora all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro, la deputata Carmela Auriemma, consiglieri regionali, amministratori del territorio, tecnici ed esperti del settore.tecnici ed esperti del settore.

Cirillo ha sottolineato la ferma posizione assunta dall’Ente metropolitano che, approvando all’unanimità un ordine del giorno presentato proprio dal Consigliere Lettieri, ha ufficialmente riconosciuto il territorio di Acerra come “zona satura”.

“Tale qualificazione – ha precisato il Vicesindaco – non rappresenta una mera presa di posizione politica, ma un vincolo tecnico-amministrativo fondato sulla valutazione degli impatti cumulativi. Il Consiglio metropolitano ha , dunque, considerato questo territorio non idoneo alla localizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti, imponendo un cambio di rotta verso azioni di risanamento e riequilibrio ambientale”.

Il Vicesindaco ha evidenziato che questo indirizzo viene già difeso concretamente dalla Città Metropolitana in tutte le sedi istituzionali, dalle conferenze dei servizi ai tavoli tecnici. “L’obiettivo – ha ribadito con forza il numero due di Palazzo Matteotti – è duplice: impedire ulteriori carichi impiantistici su una comunità che ha già sopportato costi elevatissimi e orientare ogni scelta futura verso la protezione della salute pubblica e la qualità della vita”.

“Acerra chiede legittimamente bonifiche e futuro, non nuovi impianti,” ha concluso Cirillo – e la Città Metropolitana proseguirà il suo impegno nel coordinare una pianificazione territoriale che metta finalmente al centro la protezione delle persone e la rigenerazione dei territori, in sinergia con la Regione Campania”.

