Ambiente: controlli e sanzioni nel salernitano

Continua l’azione di controllo dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso i principali impianti di trattamento di rifiuti in provincia di Salerno.

I Carabinieri del NOE di Salerno, nel corso delle attività tese a reprimere fenomeni di illeciti sversamenti da parte di imprese operanti nelle aree del Bacino Idrologico del fiume Sarno ed episodi di abbandono di rifiuti, nell’ultimo periodo, hanno effettuato svariati controlli presso aziende ed impianti industriali operanti a ridosso delle aree attraversate dal citato corso d’acqua.

In particolare, nel:

Comune di Roccapiemonte (SA) è stato denunciato in stato di libertà il legale rappresentante di un impianto industriale devoluto alla produzione di strumenti di refrigerazione, responsabile di aver esercitato l’attività industriale in assenza di autorizzazione alle emissioni riferite ai fumi prodotti dalle saldature sulle superfici metalliche;

Comune di San Valentino Torio (SA) è stato denunciato in stato di libertà il legale rappresentante di un'attività di autolavaggio di autocarri, in quanto ritenuto responsabile di aver scaricato senza autorizzazione i reflui industriali all'interno della rete fognaria comunale, nonché per aver gestito illecitamente i rifiuti liquidi acquosi e i fanghi delle fosse settiche.