Ambiente, Barbaro: “Alta Murgia Geoparco Unesco traguardo storico”

(Adnkronos) – “La proclamazione avvenuta oggi del Parco dell’Alta Murgia a Geoparco Mondiale Unesco valorizza la ricchezza geologica, la bellezza naturale e la biodiversità di un territorio straordinario". Così il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, con delega ai Parchi, Claudio Barbaro in una nota. "Il nuovo status non solo rafforza la protezione di questo patrimonio ma promuove anche l'educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile e un turismo consapevole e rispettoso – spiega – Con l'ingresso nella rete internazionale dei Geoparchi, il Parco dell’Alta Murgia si unisce così a un’élite mondiale di territori impegnati nella tutela del patrimonio e nella promozione di uno sviluppo sostenibile. Attualmente, sono 213 i Geoparchi Unesco in 48 Paesi: l’Alta Murgia è il 12esimo Geoparco riconosciuto in Italia”. “Un elemento fondamentale della missione di un Geoparco è il coinvolgimento attivo delle comunità locali, che collaborano per valorizzare non solo il patrimonio geologico, ma anche gli aspetti culturali e naturali del territorio promuovendo la consapevolezza sulle sfide ambientali – conclude – Come sottolineato dal presidente del Parco Francesco Tarantini, questo prestigioso riconoscimento rappresenta un traguardo storico non solo per la Puglia, ma per l'Italia intera, confermando l’inestimabile valore geologico, naturale e culturale di questa terra”. —[email protected] (Web Info)

