Dal 10 novembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “AMARTI ODIARTI”, il nuovo singolo di Marla pubblicato dalla label Dmb Management con distribuzione Sony Music Italia.

“Amarti Odiarti” è un brano che parla del malessere psicologico e fisico che prova una persona con un passato frastagliato quando si scontra con l’unico individuo con cui non vorrebbe mai entrare in conflitto.

“Amarti odiarti” è una disperata richiesta d’amore di una persona che dipende affettivamente e che vive nella convinzione assoluta che senza il suo partner non sia possibile sopravvivere, così preferisce amare così tanto e farsi male fino ad odiare l’altro , che lasciare andare ciò che non è destinato a lei.

La copertina del brano è ispirata a “gli amanti” di René Magritte, in cui la mancanza di comunicazione, simboleggiata dal velo bianco, è al centro di tutto.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Con questa canzone voglio far rispecchiare in questo brano chiunque abbia a che fare con questa fragilità psicologica, sia direttamente che passivamente”.

Biografia

Marla, nome d’arte di Giulia Pandolfi, è una giovanissima cantautrice calabrese che frequenta la scuola di alto perfezionamento canoro “RC voce produzione” diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale (cantautore e producer), con il quale ha scritto il brano. Rosario ha anche curato la direzione musicale di questo progetto.

La giovanissima cantautrice continua a dimostrare l’artista che ha voglia di diventare, ponendo la gratitudine come primo valore in tutto ciò che fa e continuando a crescere,sia come artista che come persona, ringraziando sempre sia le persone che ha vicino sia la vita che le pone davanti possibilità e difficoltà, ringraziando sempre qualcuno lassù che le ha dato il dono di saper scrivere senza troppe difficoltà.

A maggio 2023 esce il brano d’esordio “Fiore di ciliegio”.

“Amarti Odiarti” è il secondo singolo di Marla disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 10 novembre 2023.