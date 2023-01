Amalfi, nuova vita per il Forum dei Giovani

Condividi

Insediato il nuovo Consiglio direttivo: il Coordinatore eletto è il 23enne Gennaro Esposito

Nuova vita, dopo dieci anni, per il Forum dei Giovani di Amalfi. L’organismo di partecipazione alla vita e alle istituzioni democratiche è stato riattivato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, su input di un gruppo di giovani.

Il nuovo Direttivo è costituito da Gennaro Esposito (Coordinatore), Arianna Anastasio (Vicecoordinatore), Alessia Amodeo, Francesca Antonicelli, Antonio Consiglio, Andrea Galileo, Annachiara Ruocco (Consiglieri).

«Esprimo il mio personale ringraziamento all’Amministrazione comunale, ed in particolare al Sindaco dott. Daniele Milano ed al Consigliere dott. Giorgio Stancati, che con disponibilità ed attenzione ci hanno seguito nelle fasi propedeutiche alla riattivazione del Forum – dice il neo presidente Gennaro Esposito, classe 1999, studente della Facoltà di Ingegneria a Napoli – Siamo consapevoli che le potenzialità del Forum risiedono non solo nel bagaglio culturale del singolo giovane che, in base alle proprie inclinazioni, può dare il proprio contributo, ma anche e soprattutto in ciò che può nascere dalla relazione e dal confronto con gli altri. Ritengo che tra i presupposti necessari affinché il Forum possa pienamente realizzarsi, ci sia quello di conoscere il territorio. Conoscere il territorio significa conoscerne le necessità, le potenzialità e le problematiche: è auspicabile una formazione per creare uno spirito progettuale condiviso che permetta di capire realmente i problemi ed i bisogni delle persone e di valutare in maniera oggettiva le priorità sulle azioni da intraprendere».

Il nuovo Forum si prefigge quindi di coinvolgere non solo i suoi soci, ma anche gli altri cittadini e le associazioni presenti sul territorio comunale.

«Per me che, ormai 17 anni fa, ho partecipato alla costituzione del Forum dei Giovani e ne ho assunto la presidenza per i primi quattro anni – dichiara il Sindaco Daniele Milano – è un momento di grande gioia, soprattutto perché la spinta alla riattivazione di questo importante organismo di partecipazione è venuta dal basso. Sono certo che i giovani esprimeranno un nuovo impegno all’interno della comunità e sapranno coinvolgere i loro coetanei, ma non solo, in attività proficue e qualificanti. Noi faremo la nostra parte, garantendo al Forum gli spazi per l’aggregazione e gli strumenti utili per le loro attività».

Intanto, è stata convocata la prima Assemblea del Forum per giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 20:00 presso il Salone Morelli del Comune di Amalfi. In caso di mancato numero legale, l’Assemblea si riunirà 24 ore dopo.