Amalfi, Convegno di Famiglia Cristiana “90 anni con voi” su L’Italia, un paese dalle culle vuote …

AMALFI (Salerno) – L’Arcidiocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni ospita e collabora all’organizzazione, in collaborazione con altre istituzioni, un Convegno organizzato da Famiglia Cristiana, in celebrazione i “FC 90 anni con voi”, memori della ricorrenza del novantesimo della testata dello scorso dicembre (1931-2021) dal titolo “L’Italia, un paese dalle culle vuote e dai capelli bianchi”.

L’evento rientra tra le iniziative del ricco calendario del Festival della Vita, nello specifico nell’ambito della dodicesima edizione del Festival della Vita, progetto culturale multidisciplinare ed itinerante, promosso dal Centro Culturale San Paolo odv presieduto da don Ampelio Crema ssp e sostenuto dalla Società San Paolo, in collaborazione con diverse realtà operative locali e nazionali, impegnate quotidianamente nella difesa dell’umano percorso che non fanno mancare il loro sostegno, rispondendo al bisogno di trovare o riscoprire valori in cui credere. La kermesse festivaliera è ideata e diretta dal dott. Raffaele Mazzarella, direttore del CCSP Odv Campania.

Il convegno “L’Italia, un paese dalle culle vuote e dai capelli bianchi” ha per sottotitolo “Politica, società e Chiesa alla vigilia della seconda Giornata mondiale dei nonni e degli anziani”.

L’evento si terrà sabato 23 luglio 2022 dalle ore 17 presso il Mudeo Diocesano in piazza Duomo ad Amalfi (Salerno).

A introdurre la serata saranno i saluti delle istituzioni ad iniziare da quelli del sindaco di Amalfi Daniele Milano, proseguendo con quelli del già citato don Ampelio Crema e dunque di Sua Eccellenza Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni.

Seguiranno interventi di tutto rispetto partendo da quello del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, on. Elena Bonetti, che relazionerà sul tema “Una priorità per il Governo, finalmente”, seguirà l’intervento di Francesco Belletti, sociologo e direttore del Cisf (Centro Internazionale studi famiglia) che relazionerà sul tema “L’alleanza tra le generazioni per una ripresa che non lasci nessuno indietro”.

Seguirà la proiezione di un video a cura delle diocesi di Bergamo e Amalfi e dell’Ufficio Catechistico Diocesano di Amalfi – Cava de’ Tirreni sul tema nonni e nipoti, volti e storie da Nord a Sud con il titolo “L’Amoris laetitia oggi, parole e note a cura dell’ufficio diocesano per la pastorale familiare”.

Dopo la proiezione altri importanti interventi a iniziare da quello di Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita che relazionerà sul tema “I vecchi? Opportunità, non scarti” e don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana che relazionerà sul tema “Con la penna e con il cuore, da 90 anni al servizio delle famiglie”.

A seguire ci sarà la parte dedicata alle comunicazioni a cura del dott. Raffaele Mazzarella, già citato, che relazionerà su “Aspettando ischia, verso il gran Gala del Festiva della Vita”.

La serata sarà moderata dalla dott.ssa Orsola Vetri, giornalista di Famiglia Cristiana.

Sarà possibile seguire la diretta della manifestazione dalla pagina facebook Rsa station Arcidiocesi di Amalfi – Cava de' Tirreni, dal sito www.rsastation.it mentre per le altre info si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/Festival-Della-VITA-Caserta-275201639205223 e al sito http://www.festivaldellavita.it/