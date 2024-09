Amadeus, l’annuncio: “Dal 22 settembre condurrò ‘Chissà chi è’ su Nove”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Amadeus debutta su Nove il 22 settembre con la conduzione di Chissà chi c'è. "Da oggi, 1 settembre, comincia la mia avventura all’interno di Discovery. Il 22 settembre inizia su Nove 'Chissà chi è': un gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo (in Rai si chiamava ‘I soliti ignoti’, ndr) e che ho condotto per tanti anni: quello in cui dovete indovinare i mestieri e poi capire chi di loro è il parente misterioso", aggiunge il conduttore su Instagram. Chissà chi c'è e I soliti ignoti sono diretta emanazione di Identity, il format di Endemol nel quale bisogna indovinare la professione dei personaggi che si presentano ai concorrenti in gioco. Ad aprile, Discovery ha annunciato l'accordo di 4 con Amadeus. Il conduttore collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. Oltre al programma Chissà chi è, Amadeus condurrà sul Nove anche due programmi di Prime Time. —[email protected] (Web Info)

