Amadeus contro le polemiche: “Se mi mandano via me ne vado” E vai!

Dopo il successo di ascolti dell’edizione appena conclusa del Festival di Sanremo, il direttore artistico Amadeus risponde alle critiche : “Se mi mandano via me ne vado, la forza della gente zittisce ogni polemica”.

Di solito se una persona viene mandata via, di fatto è chiaro che se ne va. E di quale forza parla? Un professionista serio non dovrebbe vantarsi di un successo dovuto per la maggiore al trash.,

“Non potendo smentire lo «scoop» sulla premeditazione della scena di Fedez, Augias, Coletta e tutta la dirigenza di Saxa Rubra con la grancassa della stampa denunciano manovre censorie. Sono solo una cupola che fa di tutto per non mollare il potere. Si conclude l’ennesima edizione fluida del Festival di «Zan Remo» con bacio omo sul palco.”

Maurizio Belpietro, direttore de La Verità

“Non è vero che il Festival di Sanremo sia di sinistra, è la festa dei cretini. Niente di più.”

Vittorio Feltri

La simulazione del coito andata in scena a Sanremo tra Fedez e Rosachemical è stata semplicemente l’esternazione della volgarità, non del sesso o dell’amore.

Perché la sessualità, per essere pienamente umana, deve esprimersi a livello personale e responsabile, evitando di ridursi – come negli animali – al solo livello fisico, istintuale e genitale. E per tal motivo, il festival di Sanremo sembra rappresentare l’umanità ingorda di nulla. Un nulla che si piega alla volgarità costante dell’apparire, a pezzi di donne e uomini scalpitanti su un palco e ci si chiede quale sia l’inferno più glaciale, quello dell’attempata solitudine o questo, in maschera, in cui ci si sente trascinare, come in un baratro.

Allora, caro Amadeus, non esaltarti per lo share, accetta le critiche e lascia il Festival a qualcuno che possa donarci finalmente (e nuovamente) l’eleganza.