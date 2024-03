Condividi

Anche la Polizia Metropolitana di Napoli in campo, con 20 donne e uomini organizzati in 6 pattuglie, nell’ambito dell’operazione Alto Impatto interforze disposta dall’autorità di pubblica sicurezza per questa mattina nel cuore di Napoli, in particolare nell’area di Forcella.

I funzionari e gli agenti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli, coordinati dal Comandante Lucia Rea, hanno effettuato controlli di polizia ambientale e amministrativa a tre pubblici esercizi, risultati in regola, mentre nell’ambito delle attività di polizia stradale sono stati controllati 108 autoveicoli e 25 motoveicoli: 161 le persone identificate, 46 le sanzioni al Codice della Strada elevate tra cui 3 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e 8 veicoli sospesi dalla circolazione. Tre i fermi amministrativi disposti e 4 le patenti ritirate.