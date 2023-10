“Alto impatto” a Castel Volturno, terza operazione in tre mesi

Servizi straordinari di controllo del territorio ad “alto impatto”, ieri, nell’area di Castel Volturno, pianificati in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, con il coordinamento tecnico-operativo del questore.

Nel corso dell’azione sono state controllate 1.192 persone, 89 delle quali di cittadinanza straniera di cui 1 espulsa con l’ordine di lasciare il territorio nazionale; 17 quelle denunciate, 7 delle quali all’autorità amministrativa, e 100 sottoposte a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza.

I veicoli controllati sono stati 576, con 7 sanzioni per violazioni al Codice della strada elevate, e 10 gli esercizi pubblici, dei quali 4 esercizi commerciali sanzionati per un totale di circa 21mila euro, 1 di generi alimentari chiuso per carenze igienico-sanitarie e 1 bar sequestrato per abusivismo edilizio.

Durante i controlli sono stati anche sequestrati 340 grammi di marijuana, 10 kg di tabacchi lavorati esteri e altra merce. A questi risultati si aggiungono, a titolo di misure di prevenzione personali, 2 fogli di via obbligatori, e 9 decreti firmati dal questore di Caserta nei confronti di altrettante persone allontanate dal comune di Castel Volturno, su proposta dei presidi territoriali di Polizia di stato e Arma dei Carabinieri

Si tratta della terza operazione negli ultimi tre mesi, dopo quelle di agosto e settembre, con l’impiego di 68 operatori delle Forze di polizia territoriali, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e della Polizia locale, impegnati in attività di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria, controllo di persone, veicoli ed esercizi pubblici, verifica dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e degli stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio.

L’esigenza di intensificare l’attività di controllo del territorio di Castel Volturno, già da tempo all’attenzione della prefettura di Caserta, è stata condivisa anche nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presenziato il 4 agosto scorso, nello stesso comune, dal Ministro Piantedosi.

«Le operazioni ad “alto impatto”, replicate periodicamente – ha dichiarato il prefetto – stanno dando prova dell’importanza di una modalità di approccio sinergico al tema della sicurezza, attraverso interventi interforze mirati al contrasto delle diverse forme di illegalità».