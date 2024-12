Alpinisti bloccati sul Gran Sasso, neve e vento forte fermano i soccorsi

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il maltempo ferma oggi le ricerche dei due alpinisti bloccati da domenica sul Gran Sasso, in Abruzzo. Lo comunica il Soccorso Alpino e Speleologico dopo che da ieri sono stati effettuati diversi tentativi per recuperare i due escursionisti scivolati in un canalone sul versante sud-est del Corno Grande nel Vallone dell'Inferno. "Purtroppo le condizioni proibitive causate dalla nevicata tuttora in corso e dalle forti raffiche di vento ci hanno imposto uno stop alle operazioni. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, si effettuerà un nuovo tentativo. Sul posto dal pomeriggio di ieri sono presenti 30 tecnici del Soccorso Alpino", si legge in un post. —[email protected] (Web Info)

