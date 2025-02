Almasri, Rastrelli (FdI): Dalla Sinistra solo squallore antinazionale

0 minuto di lettura

Napoli, 5 febbraio 2025 – “Le informative dei ministri in Parlamento hanno chiarito che il Governo non ha avuto alcun ruolo nella procedura di rilascio di Almasri ordinata dalla autorità giudiziaria a fronte di un arresto illegale, e che il suo rimpatrio è stato doverosamente disposto per “urgenti ragioni di sicurezza” dopo il necessario provvedimento di espulsione”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, segretario della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Sergio Rastrelli, per il quale “non sorprende che la sinistra si sia nuovamente prodotta nella commedia degli equivoci, creando ad arte situazioni surreali solo per suscitare confusione”.

“Ogni diverso operato da parte del Governo – aggiunge Rastrelli – avrebbe costituito una palese violazione delle leggi internazionali, e creato un drammatico incidente diplomatico”. “Ancora una volta – conclude -, le opposizioni hanno fornito l’ulteriore, squallida prova del loro sentimento antinazionale”.

