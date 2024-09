Alluvione Emilia Romagna, Meloni: “Pronti a stanziare 20 milioni di euro”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il governo sarebbe pronto a stanziare 20 milioni di euro per l'alluvione in Emilia Romagna. Lo ha assicurato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi nel corso della riunione in video collegamento, che ha presieduto. Erano presenti il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il vicepresidente facente funzioni della Regione Emilia Romagna Irene Priolo, il capo del Dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano e il commissario straordinario di governo alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo. Meloni "ha ribadito la solidarietà del governo alla popolazione, colpita dalle violente calamità naturali dei giorni scorsi e ha acquisito le informazioni più recenti sulla situazione degli sfollati e sull'andamento dei soccorsi". La presidente del Consiglio ha, inoltre, "assicurato che, non appena giungerà al governo la richiesta di dichiarazione dello stato d'emergenza da parte della Regione Emilia Romagna, sarà convocato un Consiglio dei ministri che provvederà a stanziare 20 milioni di euro per far fronte alle prime necessità e per il ripristino dei servizi essenziali, e che ulteriori stanziamenti saranno resi disponibili all'esito delle ricognizioni successive all'emergenza". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.