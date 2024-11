Allerta meteo oggi in 4 regioni, in arrivo neve e venti di burrasca

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il freddo e il maltempo dominano il quadro meteo in Italia, oggi sabato 30 novembre ecco la neve. L'aria fredda dall'Europa orientale determina la nuova svolta con precipitazioni a carattere nevoso fino a quote alto-collinari sulle regioni del medio versante adriatico in una giornata che sarà caratterizzata da venti forti provenienti da nord. Il meteo sarà più stabile al Nord e sulle regioni tirreniche al Centro: i venti settentrionali contribuiranno al calo delle temperature, ma il tempo si manterrà stabile e il sole non sarà insidiato eccessivamente dalle nuvole, ad eccezione di alcuni settori nordoccidentali. Sulla base delle previsioni meteo e delle indicazioni che possono essere ricavate dai modelli, la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse in coordinamento con le regioni interessate. Nel dettaglio, l'avviso prevede venti forti settentrionali su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Sono possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dalla notte di venerdì si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra degli 800-1000 metri. Neve anche a 600-800 metri su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata quindi l'allerta gialla su Molise e settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. —[email protected] (Web Info)

