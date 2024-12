Allegri e Spalletti, giorni di relax: i due allenatori in montagna a sciare

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dal campo alla neve. Con il 2025 ormai alle porte, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti si sono concessi qualche giorno di relax sulle montagne italiane. Entrambi gli allenatori sono infatti alle prese con gli sci nella stessa località. L'ex allenatore della Juventus è stato pizzicato mentre scendeva con abilità sulle piste, mentre il ct della Nazionale era a lezione con un istruttore.

Allegri, ancora in attesa di una panchina, sta sfruttando questo periodo lontano dai campi per coltivare le proprie passioni e aggiornarsi. Di recente è stato anche a Londra per un corso di inglese, un indizio che potrebbe essere significativo per il suo futuro. Spalletti invece, dopo la delusione agli Europei 2024, ha festeggiato la semifinale di Nations League, in cui affronterà la Germania. —[email protected] (Web Info)

