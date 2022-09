Alleanza delle Cooperative della Campania: “Bene legge sulla rigenerazione urbana, necessario un programma di alloggi in locazione”

Condividi

L’Alleanza delle Cooperative della Campania, settore abitazione, accoglie con favore la legge regionale in materia di rigenerazione urbana, recentemente approvata.

“Siamo soddisfatti del lavoro che la Regione Campania, attraverso l’impegno dell’Assessore Discepolo, ha realizzato in materia di rigenerazione urbana, con l’approvazione di una legge ad hoc che accoglie anche la definizione dell’edilizia residenziale sociale, come richiesto dal mondo della cooperazione. Tale definizione riconosce in Campania l’abitare come diritto sociale, rappresentando uno dei fattori centrali della sostenibilità economica e sociale delle persone e delle famiglie. Con questo tracciato, si dà il via ad un uso comune del patrimonio abitativo non utilizzato e si va nella direzione di rispondere alla domanda abitativa dei giovani e dei nuclei familiari fragili” riferisce Antonio Gesummaria, coordinatore del settore abitazione dell’Alleanza delle Cooperative della Campania.

Gli fanno eco Mario Mosella e Aldo Carbone, co – coordinatori del settore:

“La definizione dell’edilizia residenziale sociale va a sostenere l’edilizia residenziale pubblica e l’edilizia residenziale sociale convenzionata. Urge però il varo di un programma straordinario di alloggi in locazione, con l’utilizzo dei fondi del P.N.R.R. Si tratta di una misura prioritaria a sostegno della domanda giovanile ed evitare l’emorragia dei trasferimenti dalla Regione che si aggiunge a quella della difficoltà del lavoro”.