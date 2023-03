Alle Terre del Vesuvio e della Capitanata il titolo di Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza 2024, firmato il Protocollo d’intesa alla Città Metropolitana di Napoli

Condividi

È partito questa mattina il percorso per l’attuazione del riconoscimento ricevuto dai territori vesuviani e della Daunia per la diffusione di ‘pratiche gentili’, che vanno dall’accoglienza dei profughi alle mense per i bisognosi e ai servizi per bambini e ragazzi. “Da adolescente ho subito abusi, e ho voluto fare qualcosa perché non accadesse più a nessuno”, dice l’ideatore di “Costruiamo Gentilezza”, Luca Nardi. Due le associazioni che hanno proposto la candidatura risultata vincente, una di Torre Annunziata e una di San Severo, “il cui Sindaco vive sotto scorta”, fa sapere Arcangela De Vivo. “Diffondere la cultura della gentilezza contro quella della prevaricazione: è questo l’obiettivo della Città Metropolitana”, annuncia la Consigliera Delegata Ilaria Abagnale.

Nella Sala “Mariella Cirillo” della sede della Città Metropolitana di Napoli è stato sottoscritto questa mattina, da parte delle associazioni promotrici, la ‘Don Pietro Ottena’ di Torre Annunziata e la ‘Gentilezza è Cultura’ di San Severo, in provincia di Foggia, e dei 22 Comuni aderenti, ovvero Boscotrecase, Boscoreale, Striano, Torre Annunziata, Poggiomarino, Pompei, Sant’Antonio Abate, Casoria, Terzigno e Trecase (per le Terre del Vesuvio) e Apricena, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Chieuti, Lesina, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, San Nicandro Garganico, Torremaggiore, Troia (per le Terre della Capitanata, nel foggiano) il patto per dare attuazione al titolo ricevuto, all’unanimità, da parte dei componenti dell’Associazione ‘Cor et Amor’, ideatrice di Costruiamo Gentilezza.