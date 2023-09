Alle Terme di Telese la quarta tappa di Miss Grand Italy International

Condividi

TELESE TERME – In attesa della finale mondiale che si svolgerà in Vietnam dal 4 al 25 ottobre dove rappresenterà i nostri colori la bellissima Andrea Zanettin della Valle D’Aosta, sabato sera 30 settembre nello splendido scenario dell’anfiteatro delle Terme di Telese in programma la quarta tappa campana del tour nazionale di Miss Grand International, organizzata dall’agente regionale Franco Capasso con la presenza del patron Giuseppe Puzio. Tanti ospiti ad allietare il pubblico tra cui Giovanni Caso e Gianpietro Ianneo di “Un posto al sole” e Aurora Fretta, Miss Grand International Italy Mascotte 2023.

Un ringraziamento agli sponsor Ambiente e Metalli, Grafiche Iuorio, Agape Formazione, Ricicla, Menowatt e soprattutto al sindaco Giovanni Caporaso e allo staff delle Terme di Telese.