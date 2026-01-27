Allattamento al seno: i benefici per la mamma e il bambino

0 minuto di lettura

E’ un gesto naturale, un investimento sulla salute futura: l’allattamento al seno porta dei benefici che non si fermano ai primi anni di vita, anzi. E non solo per il bambino, ma anche per la mamma.

Eppure, in Italia secondo l’Iss, solo 3 bambini su 10 sono allattati esclusivamente al seno a 4-5 mesi.

L’allattamento al seno è il tema del primo episodio del vodcast ‘Le 6 A, la salute si costruisce da piccoli’. Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Guglielmo Salvatori, pediatra neonatologo dell’ospedale Bambino Gesù di Roma e coordinatore al Tavolo Tecnico della Società italiana di pediatria sull’allattamento al seno; Elena Scarpato, specialista in Pediatria Universitaria degli Studi Napoli Federico II e membro consiglio direttivo Sip; e Riccardo Davanzo, presidente della Commissione Allattamento della Società italiana di Neonatologia.

“Le 6 A, la salute si costruisce da piccoli”, il vodcast realizzato da Adnkronos, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria: disponibile dal 27 gennaio 2026 su YouTube, Spotify e sulla sezione Podcast di adnkronos.com.

