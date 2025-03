Allarme al quartier generale Cia, Swat e unità antibomba sul posto

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Massiccio dispiegamento di forze dell'ordine, comprese gli Swat team, oggi intorno al quartier generale della Cia in Virginia. L'allarme è scattato per quello che viene definito un "barricade incident", che si riferisce quindi alla possibilità che ci sia un sospetto barricato all'interno. Nella zona dispiegati anche droni, elicotteri ed una unità anti-bomba. Secondo la ricostruzione di alcuni media, l'allarme sarebbe stato fatto scattare da un uomo che si è avvicinato all'ingresso principale dell'edificio della Cia gridando minacce e poi sparando alcuni colpi in aria. Secondo Abcnews, invece l'uomo avrebbe estratto la pistola ma non avrebbe sparato. La minaccia ha fatto subito scattare un imponente dispositivo di sicurezza. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.