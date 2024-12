Alla cantautrice e performer SHARA il Premio Vesuvius Film Festival 2024 come miglior interprete femminile per “Vento del Sud”

2 minuto di lettura

Condividi

È stato assegnato alla cantautrice e performer SHARA il Premio Vesuvius Film Festival 2024: premiata per il brano “Vento del Sud” – come migliore interprete femminile – la musicista ha ricevuto il riconoscimento nel corso del Gran Galà del Vesuvius Film Festival, tenutosi nei giorni scorsi sul palco del Teatro Mattiello di Pompei (NA).

Recentemente insignita del Gran Premio Internazionale di Venezia – il prestigioso Leone d’Oro 2024 – per meriti artistici, l’artista di origini campane e lucane è una cantante dalla voce ampia, calda e duttile, ma è anche songwriter, designer e produttrice. Sarah Ancarola, questo il suo vero nome, è figlia delle calde terre del Sud Italia. Dal pop al rock al blues e poi al funky e alla dance, il viaggio di Shara conquista il panorama musicale partenopeo, italiano ed europeo. Nel 2011 Shara getta le basi del Terronian Festival, la kermesse che dal 2012 premia le Eccellenze del Sud.

Risale al 2019 la sua partecipazione al Premio Mia Martini con il brano “Infinitamente Mia“, dedicato alla memoria della grande Mimì e il cui video viene selezionato per il Premio Roma Videoclip 2019.

Presentata dalla attrice Ines Rodriguez nel corso del galà del Premio Vesuvius Film Festival, Shara è stata accolta dalla proiezione del trailer del videoclip di “Vento del Sud”: la serata di gala ha visto protagonista la cantautrice, che ha accennato – per sola voce –il ritornello della canzone vincitrice, selezionata dalla giuria della V edizione del Vesuvius Film Festival.

Il videoclip di “Vento del Sud”, per la regia di Michele Pesce, mette in luce tutte le meraviglie del Meridione d’Italia attraverso un tour nelle location più spettacolri e avvolgenti del Mezzogiorno.

“Vento del Sud è figlia del Terronian Project, un progetto di valorizzazione delle terre del Sud e delle Eccellenze in esse presenti, da me ideato nel 2011. – ha spiegato Shara nel corso del Gran Galà pompeiano – Al mio rientro da Londra, dove ho vissuto per circa un anno, ho capito che dovevo fare qualcosa per la nostra meravigliosa terra e, quindi, ho voluto dar vita a questo progetto che porto instancabilmente avanti da oltre 13 anni. In seno al Terronian Project è nato il Premio Eccellenze del Sud e per questa ambiziosa impresa di valorizzazione del territorio ho realizzato una vera e propria colonna sonora. Il primo brano che ho scritto è proprio ‘Vento del Sud’ a cui ha subito fatto seguito ‘Giorno’ che nel 2012 divenne la sigla del Terronian Festival, la prima iniziativa nata per lanciare il Terronian Project“.

Questo lungo e intenso percorso avrà una sua tappa importante nel febbraio 2025 con un grande concerto di beneficenza, intitolato “VENTO DEL SUD FOR AFRICA“, durante il quale Shara cui presenterà il brano inedito “Eternamente“, realizzato in collaborazione con la giovane autrice e performer Djarah Kan, di origini sudafricane. “Perché ogni Sud del Mondo è ricchezza e Cuore pulsante del Mondo Intero“.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.