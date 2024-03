2 minuto di lettura

Condividi

Roma – Giovedì 21 marzo, la Camera dei Deputati è stata il palcoscenico di un evento gustoso, con la conferenza stampa presieduta dal Presidente della XIII Commissione (Agricoltura), Mirco Carloni, per celebrare la 12ª Giornata Europea del Gelato Artigianale” e la 36ª edizione di “Gelato a Primavera”.

Hanno partecipato i membri della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Domenico Belmonte (Presidente Artglace), Ferdinando Buonocore (Presidente del Comitato Gelatieri Campani), Sergio Marchi (Responsabile Segreteria Tecnica Ministro Lollobrigida), Carlotta Fabbri (Presidente U.I.F.), Claudio Pica (Segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri).

Un evento di fondamentale importanza nei rapporti tra gelato artigianale, cultura e territorio.

A seguire, i partecipanti hanno avuto il piacere di gustare varietà di sapori e creazioni provenienti da diverse regioni italiane: Delizia cilentana; Noce di Eraclea; Cioccolato bianco, vaniglia e rhum agli agrumi; Pastiera Napoletana; Stracciatella 2.0 I.A. – Intelligenza Artigianale; Granita all’Acqua di Mare; Positano; Aquamarine; Ginger Nero; Wafle de Liège; Pesto di Pistacchio; Sorbetto al mandarino; Neroniano; Ricotta con Menta e Genziana del Terminillo; Il Babà di Partenope.

Alla degustazione ha preso parte il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

La Giornata Europea del Gelato Artigianale è l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato ad un alimento. Celebrata il 24 marzo di ogni anno in tutti i Paesi europei, con eventi, incontri ed iniziative volti a diffondere la cultura del gelato artigianale, quella del “Gelato Day” è un’occasione unica per contribuire alla valorizzazione di questo prodotto, alla promozione del sapere artigiano e allo sviluppo della tradizione gastronomica del settore. Peculiarità del Gelato Day è il “Gusto dell’Anno” scelto ogni anno da uno dei Paesi aderenti: per la dodicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale del 24 marzo 2024 il Gusto dell’Anno, scelto dal Belgio, sarà la “Gaufre de Liège“, gelato a base neutra aromatizzata con vaniglia e cannella, variegato al burro salato e accompagnato da una cialda di gaufre di Liegi.

Accanto ai suoi ideatori, Ferdinando Buonocore, Fausto Bortolot, Artglace e Longarone Fiere Dolomiti, il Gelato Day vede come partner dell’edizione 2024: ACOMAG – Associazione Nazionale Costruttori Macchine Arredamenti Attrezzature per Gelato, Associazione Italiana Gelatieri, CNA, Comitato Gelatieri Campani, Confartigianato, Conpait Gelato – Confederazione Pasticceri Italiani, Federazione Italiana Gelatieri, G.A. – Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di produzione propria, G.A.T. – Gelatieri Artigianali del Triveneto, Ilgelatoartigianale.info, Maestri della Gelateria Italiana, SIGEP – Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali, Caffè di Italian Exhibition Group, Milano Con Gelato, Gelato Veneto, Coppa del mondo di Gelateria, Contaminazioni Stellate, Gelato Festival World Masters e Accademici Italiani Gelatieri Artigiani.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it