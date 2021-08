Alla base ex Nato grande successo per Rosario Miraggio

Condividi

Grande successo per Rosario Miraggio all’evento “Teatrando sotto le stelle” kermesse nata dall’impegno del Teatro Troisi e del Teatro Palapartenope. Per l’artista napoletano non è bastata una serata e si è registrato, nella ex base Nato di Bagnoli, il pienone il giorno 30 ed il 31.

Era atteso dai suoi fans, era atteso dalla sua comunità, che aspettava il ritorno sul palco dopo le restrizioni per il Covid.

“È la stessa emozione dei primi concerti” ha sottolineato Miraggio prima di iniziare.

Nella serata i nuovi successi ‘Si perd a te’, ‘Si me vuo bene ancora’ e poi i trionfi di sempre da ‘Male’ a ‘Ti amo e ti penso’ fino ad arrivare a ‘Famme sta cu tte’ e passando per una classica napoletana ‘Dicitencello vuje’ scritta nel 1930 da Rodolfo Flavo ed Enzo Fusco.

“Non vedendo l’ora di risalire sul palco. Dobbiamo tornare alla normalità e lo faremo sulle note dell’amore” ha detto.

