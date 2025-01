Alitalia, firmato accordo proroga Cigs al 31 ottobre 2025 e revocati i licenziamenti collettivi

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Firmato l'accordo per la proroga della Cigs Alitalia al 31 ottobre 2025 e revocata la procedura di licenziamento collettivo. L'accordo per la proroga della Cigs, che era scaduto il 31 dicembre 2024, interessa 2118 dipendenti di Alitalia in As. Lo annuncia all'AdnKronos il segretario nazionale Uil Trasporto aereo Ivan Viglietti, al termine del lungo incontro durato quasi 4 ore. Al tavolo al ministero del Lavoro c'erano rappresentanti dei sindacati, del dicastero e dei commissari di Alitalia in As. "Siamo soddisfatti del risultato raggiunto, che non era scontato, ma chiaramente resta la preoccupazione perché i lavoratori non ancora reintergrati sono circa 2mila e auspichiamo che in questi 10 mesi tutte le aziende che hanno rilevato le attività ex Alitalia si impegnino per trovare soluzioni volte ad assorbire questi lavoratori". Lo dice all'AdnKronos Fabrizio Cuscito, coordinatore nazionale Filt Cgil, che oggi ha preso parte al tavolo al ministero del Lavoro. Dieci mesi saranno sufficienti? "Secondo me no – risponde il sindacalista – siamo soddisfatti della proroga della cigs ma 10 mesi sono pochi, bisogna lavorare sul ricollocamento dei lavoratori e contestualmente anche per una eventuale ulteriore proroga". Positiva la notizia della fusione Ita-Lufthansa con ingresso della compagnia tedesca al 13 gennaio "perché Lufthansa oggi ha parlato di 10mila assunzioni, e per noi un focus particolare deve essere dato a Ita: se Ita e Fiumicino sono strategici, da parte dei tedeschi ci deve essere anche un impegno a ricollocare chi ci lavora e ha maturato delle professionalità". "L’accordo raggiunto oggi rappresenta un ulteriore importante passo in avanti nella direzione da noi da tempo auspicata. La proroga, adottata mettendo in campo anche le risorse del fondo di solidarietà, permette di scongiurare il licenziamento. È necessario ora arrivare ad una soluzione strutturale, che permetta l’attivazione di politiche attive e di riqualificazione per il reimpiego di questi lavoratori altamente specializzati, come inizialmente previsto dai piani di sviluppo di Ita Airways e delle altre realtà nate da Alitalia, soprattutto in questo anno giubilare”, commenta la Uiltrasporti. “La nostra richiesta di proroga – continua la Uiltrasporti – era dettata da necessità oggettive e motivata dal ritardo dello sviluppo dei piani industriali delle società di handling, volo e manutenzione che hanno ereditato le attività da Alitalia. Continueremo quindi a lavorare fino a quando non arriveremo ad un totale reinserimento nel ciclo lavorativo di tutti i lavoratori”. —[email protected] (Web Info)

