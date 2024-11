Alimentazione, nutrizionista Bernardi: “Seguire modello mediterraneo, è il più completo”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "È molto importante seguire un modello alimentare mediterraneo, che è un modello alimentare onnivoro che non esclude alcun alimento ma sono tutti inclusi con le giuste proporzioni". Così Elisabetta Bernardi, biologa, nutrizionista, docente di Biologia della nutrizione presso l’università degli studi di Bari e autrice del libro "Mangiare secondo la scienza", a margine dell’evento 'Cosa significa mangiare secondo natura?' che si è tenuto a Roma. "Questo modello alimentare permette di avere una un’alimentazione completa dal punto di vista nutrizionale e di non avere carenze – prosegue l’esperta – come per esempio le carenze di ferro e di zinco che possono sperimentarsi se si esclude la carne, ma permette anche di avere delle sostanze protettive recentemente è stata scoperta una una sostanza nella carne e nel latte dei ruminanti l’acido trans vaccenico, una sostanza in grado di proteggere il nostro organismo e di migliorare l’azione immunitaria contro i tumori del colon e della pelle". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.