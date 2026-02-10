Alimentazione corretta: come prevenire sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti

0 minuto di lettura

Condividi

Secondo i dati ufficiali del sistema di sorveglianza ‘Okkio alla Salute’, in Italia un bambino su tre ha problemi di sovrappeso e obesità. Con questi numeri non sorprende che l’Italia sia al quarto posto in Europa per sovrappeso e obesità in età infantile. In questo episodio, andremo alla ricerca di soluzioni per favorire un’alimentazione corretta e prevenire sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti.

Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Rino Agostiniani, Presidente della Società italiana di pediatria; Riccardo Fargione, Direttore Fondazione Aletheia; ed Elena Scarpato, membro consiglio direttivo della Società italiana di pediatria.

“Le 6 A, la salute si costruisce da piccoli”, il vodcast realizzato da Adnkronos, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria: disponibile su YouTube, Spotify e sulla sezione Podcast di adnkronos.com.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.