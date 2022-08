Alimentare: la mortadella Italica Ferrarini ora disponibile anche affettata in vaschetta. Dopo il successo ottenuto nel dettaglio tradizionale Italica sarà disponibile anche nella versione pre-affettata

Condividi

Ferrarini rafforza il suo posizionamento commerciale nei banchi degli affettati della grande distribuzione nei quali il Prosciutto Cotto “Il Ferrarini” è uno dei prodotti più venduti.

Dopo il successo ottenuto nelle migliori salumerie italiane con Italica (https://www.ferrarini.com/mortadella-italica), la mortadella top di gamma sarà in distribuzione anche affettata in vaschetta nei punti vendita della Distribuzione Moderna. La mortadella Italica è stata commercializzata in anteprima nel formato per il banco gastronomia in un selezionato gruppo di punti vendita del dettaglio tradizionale.

Italica, in linea con la tradizione Ferrarini, è realizzata esclusivamente con materia prima italiana selezionata ed è aromatizzata con lo stesso mix di 21 erbe aromatiche che sono alla base dell’originale ricetta che ha reso il Prosciutto Cotto Ferrarini apprezzato in tutto il mondo.

“Dopo il successo ottenuto nel dettaglio tradizionale – afferma il direttore marketing di Ferrarini Claudio Rizzi – abbiamo scelto di rendere disponibile la mortadella Italica, in formato affettata in vaschetta, anche ai nostri clienti che frequentano i punti vendita della GDO.

Il riscontro ottenuto in questi mesi dalle botteghe e dalla piccola distribuzione ci conferma che Italica è una mortadella di altissimo valore che si posiziona al top del mercato.

Siamo arrivati a questo risultato selezionando solo tagli nobili del suino italiano sia nelle parti magre che in quelle grasse, utilizziamo l’aglio fresco per conferire al prodotto un profumo più riconoscibile ma, soprattutto, l’impasto viene aromatizzato con lo stesso mix segreto di spezie ed erbe aromatiche utilizzato per la produzione del nostro Prosciutto Cotto. Inoltre l’aggiunta di pistacchi e mandorle la rende unica nel suo genere.

Un prodotto premium pensato per soddisfare le richieste del mercato che premiano l’altissima qualità e l’artigianalità.

Anche la Mortadella Italica è confezionata in vassoio con almeno il 65% di plastica riciclata, continuando così il percorso verso confezioni più sostenibili per l’ambiente iniziato nel 2021.

E’ buona per tutti: senza glutine, senza proteine del latte e lattosio, estremamente digeribile, e, insieme ad altri prodotti, riporterà sul packaging il logo Spiga Barrata, marchio dell’Associazione Italiana Celiachia che guida le persone celiache nella scelta dei prodotti alimentari sicuri e idonei alle specifiche esigenze di un’alimentazione senza glutine: consente un’immediata riconoscibilità nell’ambito dell’offerta del mercato e soprattutto comunica le garanzie di sicurezza assicurate dalle verifiche di AIC.”

Forte della sua capillarità sul territorio italiano, “Ferrarini è un brand solido, apprezzato e richiesto dal mercato – afferma Rizzi – e l’originale ricetta del mix di erbe che caratterizza il nostro Prosciutto Cotto oggi diventa protagonista anche di questo nuovo prodotto che arricchisce ulteriormente la nostra offerta.”

Lo storico marchio, fondato nel 1956, è oggi il leader di mercato del prosciutto cotto, sia nel canale della grande distribuzione organizzata, sia in quello del dettaglio tradizionale su tutto il territorio nazionale grazie ad una propria struttura distributiva.

Prima azienda italiana a produrre prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti, Ferrarini è ormai una tra le più importanti imprese europee nel settore agroalimentare e propone in tutto il mondo, oltre al suo prosciutto cotto, i prodotti simbolo del Made in Italy: dal prosciutto di Parma alle diverse specialità di salumeria, accompagnate dai prodotti dell’azienda agricola Ferrarini, dalla quale l’attività imprenditoriale ha preso avvio, come il Parmigiano Reggiano Dop, i vini e l’aceto balsamico di Modena e Tradizionale Dop.