“Alice oltre lo specchio” e “Best of Cannes”, riportano a Torino tutto il meglio della creatività internazionale

Condividi

A Torino, martedì 5 dicembre, per la prima volta al cinema Classico, ADCI, Art Directors Club Italiano, UNA, Aziende della Comunicazione Unite e AIR3 Associazione Italiana Registi, presentano “Alice oltre lo specchio” insieme a “Best of Cannes”, evento realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Giunto alla sua quarta edizione consecutiva, a Torino “Best of Cannes” si inserisce all’interno dell’iniziativa “Alice oltre lo specchio”, un momento dedicato al ricordo sempre vivo di Alice, una giovane professionista della comunicazione, mancata all’inizio del suo percorso professionale.

Come ogni anno, Karim Bartoletti, rappresentante Art Directors Club Italiano per i Cannes Lions, partner ed executive producer di Indiana Production, ha curato la selezione dei migliori progetti presentati al Festival Internazionale della Creatività di Cannes 2023 e, grazie alla sua esperienza, accompagnerà tutti i presenti nella loro visione durante la prima tappa del “Best of Cannes”.

Torino, 5 dicembre 2023 – La creatività torna protagonista a Torino, portando al cinema l’eccellenza e la passione per la comunicazione: grazie all’unione della serata di “Alice oltre lo specchio” e “Best of Cannes”.

Questa quarta edizione di “Alice oltre lo specchio” vede la collaborazione tra ADCI, Art Directors Club Italiano, UNA, Aziende della Comunicazione Unite, AIR3, Associazione Italiana Registi, ed è per la prima volta realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Come sempre il cuore della serata è rappresentato dalla proiezione del “Best of Cannes”, la selezione dei migliori film presentati e premiati al Festival Internazionale della Creatività di Cannes 2023 curata da Karim Bartoletti, rappresentante Art Directors Club Italiano per i Cannes Lions, socio ed executive producer di Indiana Production.

Grazie alla sua conoscenza ed esperienza nel settore, tutti i partecipanti all’evento saranno accompagnati in un viaggio attraverso l’eccellenza del settore pubblicitario, immersi nell’atmosfera di un luogo d’eccezione: il cinema Classico a Torino in piazza Vittorio Veneto, 5.

Nella sua tappa torinese, “Best of Cannes” si inserisce come da tradizione, all’interno del programma di “Alice oltre lo specchio” un’iniziativa viva, creata da chi ha conosciuto e amato Alice, una giovanissima professionista della pubblicità, e ha scelto di ricordarla attraverso la sua più grande passione, la creatività.

Come ogni anno, questa serata rappresenta un’occasione per ispirare e formare in modo non convenzionale sia i giovani professionisti e professioniste sia tutti coloro che sono appassionati di creatività, invitandoli tutti ad andare sempre oltre lo specchio.

“Best of Cannes” e “Alice oltre lo specchio” apriranno il sipario alle 19:00, per continuare fino alle 22:00 circa, e vedranno la partecipazione dei migliori professionisti del settore pubblicitario torinese, nazionale e internazionale come Francesco Martini (Executive Creative Director Leo Burnett Torino) Enrico Remmert (Scrittore, Creative Director Prodea Group) Roberto Vaccà (Creative Director indipendente) e Luca Vergano (Head of Strategy, ex R/GA, Clemenger BBDO, TBWA).

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Per avere accesso alla serata basta registrarsi Quì