Aliberti: “Con le elezioni del presidente della provincia di Salerno, il centrodestra metta da parte i personalismi in vista delle elezioni regionali”

Salerno, 03 marzo 2025 – Relativamente agli articoli apparsi sui giornali nei quali si parla di una probabile candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno del Sindaco di Scafati per le elezioni del prossimo 6 Aprile, il Sindaco nonché consigliere provinciale FI, Pasquale Aliberti: “Vengo a conoscenza che il mio nome, da quanto leggo, è emerso dalle riunioni tra i Coordinatori Provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati quale papabile candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno. Vero o falsa che sia la notizia, le attestazioni di stima e di affetto che in queste ora mi stanno raggiungendo sono il riconoscimento di un lavoro in FI di oltre trent’anni, dei risultati elettorali raggiunti nel mio comune alle ultime amministrative e in provincia, come consigliere più votato del centrodestra.

Seppur carico di orgoglio ritengo, però, la notizia frutto di una simpatica fantasia giornalistica: meno probabile di una chiamata da parte di Vincenzo De Luca. Su chi debba rappresentarci in Provincia di Salerno io ho le idee chiare: credo che il candidato del centrodestra debba sì essere un nome condiviso, ma anche un amministratore dalla forte personalità, con un profondo radicamento sul territorio e che sia capace di intercettare il diffuso civismo che oramai contraddistingue le amministrazioni dei territori salernitani.

La partita della Presidenza alla Provincia è fondamentale ai fini delle elezioni regionali. Non possiamo sprecarla. Non è il tempo delle ambizioni personali e sarà fondamentale in questo senso il compito dei coordinatori regionali di tutti i partiti del centrodestra trovare una sintesi. C’è in gioco il governo della provincia di Salerno, le risposte che tanti comuni aspettano e la faccia del centrodestra in vista delle regionali. Sono fiducioso che alla fine avremo un candidato che coinvolga ed entusiasmi gli amministratori in una campagna elettorale fondamentale ai fini della conquista elettorale della Regione Campania”.

