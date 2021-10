ALI x FAKE in tutti i digital store con il nuovo singolo “Qui piove” (Edizioni Waves music/Edizioni Principio)

Condividi

Primo duetto per la cantautrice pugliese ALI e per la nota band milanese FAKE (Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara, Mattia Missaglia). Il brano “Qui piove” è stato scritto dai 4 artisti insieme a Francesco Ciccotti e racconta di quanto sia meraviglioso allargare le braccia, sollevare gli occhi verso il cielo ed ascoltare il suono della pioggia mentre scivola sulla nostra pelle.

“La pioggia che ci fa stare bene, che ci disseta, quella dei film, che rimbalza sugli ombrelli e scandisce il tempo di un amore”.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=AWXG_XXRlw8

ALI, acronimo di Alice Caroli, è una musicista e cantautrice pugliese. All’età di 6 anni inizia a studiare chitarra e a scoprire quella che diventerà la sua seconda pelle. Vince diversi concorsi canori fino ad iniziare il suo progetto artistico, infatti dal 2016 lavora con l’Autore e Direttore Artistico Francesco Ciccotti e l’etichetta discografica Waves Music con cui collabora anche come turnista. Il 27 Novembre 2018 esce il suo primo singolo “Invisibile” che riesce a trovare spazio in un bel numero di radio e giornali nazionali. Nel 2018 nella città di Monopoli fonda l’Accademia Musicale Mùsima di cui è direttrice. Il 24 Luglio 2020 esce il suo secondo singolo dal titolo “Il mio fake” che nel giro di due settimane supera le 100.000 views su YouTube. Nell’anno 2021 esce con tre singoli: “Per riscaldarci solo con la pelle”, “Pelle sulla pelle” e “Qui piove” insieme ai FAKE, band emergente milanese. Si è Laureata con il massimo dei voti alla specialistica di II Livello in Chitarra classica presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli (BA) dove ha studiato anche Composizione.

Il nome FAKE che inizialmente crea alcune perplessità per il rischio di fraintendimento ma in poco tempo si trasforma nel marchio che ognuno di loro 3 sente sulla pelle. Più una persona è vera e sincera, più rischia di sembrare falsa proprio perché nessuno è più abituato alla verità. La loro musica è l’insieme di una triade di mondi differenti. I gusti completamente differenti dei ragazzi si shakerano come un cocktail attuale che si può bere in spiaggia d’estate come in una baita d’inverno. Tre i singoli usciti nel 2020, “Così”, “Dillo” “L’infinito parte da zero”, che sommando le views di Facebook e YouTube si totalizzano circa 2 milioni. Inoltre “Dillo” è stato scelto per la campagna pubblicitaria SUSUNA andata in onda nei mesi di luglio e agosto su Italia1 e le altre reti Mediaset. “L’infinito parte da zero” il terzo singolo che ha concluso il 2020. Nel mese di aprile 2021 su Spotify è stato pubblicato il quarto singolo “La vita tranne te”. Il quinto singolo, “Mi guardo Lol, “è stato pubblicato il 16 luglio 2021, è un brano molto allegro, ma dal testo che tratta un argomento molto attuale. Hanno aperto il concerto di Max Gazzè nell’agosto 2020 ed a settembre 2021 il concerto di Colapesce e Dimartino. Atmosfere elettroniche con ritmiche decise e tutto il calore di una voce che racconta le verità di oggi…le verità dei FAKE.

loading...