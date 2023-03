Alfonso Grillo e Nuccio Franco riportano alla luce l’omicidio di Fausto e Iaio

Condividi

Il 25 marzo, alle ore 17,30, presso la sala “Goccioloni” delle Terme di Telese, sarà presentato il lavoro letterario, a quattro mani, di Alfonso Grillo e Nuccio Franco: “Fausto e Iaio. Una verità storica dietro un velo d’omertà”, edito dalla casa editrice campana 2000diciassette. Lo scopo della produzione dei due autori è quello di porre di nuovo l’attenzione sul duplice omicidio di due giovani: Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci (Fausto e Iaio), simpatizzanti dell’area di estrema sinistra e frequentatori del Centro sociale milanese Leoncavallo, uccisi da tre persone in un agguato terroristico. Il duplice omicidio fu seguito da numerose rivendicazioni da parte di gruppi diversi dell’estrema destra. Furono assassinati due giorni dopo il rapimento Moro, avevano 18 anni. Un duplice omicidio che addolorò anche il Sannio, essendo Lorenzo Iannucci vissuto per un periodo a Telese Terme. La storia di un delitto ancora senza i nomi degli esecutori materiali, pieno di ombre scure.

Gli autori, non senza commozione, seppure attraverso uno stile asciutto e un taglio giornalistico, hanno inteso smuovere gli animi di chi ancora nega la verità, nascondendosi omertosamente, dietro un velo di silenzio. Dalla quarta di copertina: “Milano. Zona Casoretto Lambrate, estrema periferia Nord — Est di Milano. Quartiere operaio e di sinistra. È il 18 marzo 1978. Nel silenzio della notte riecheggiano otto colpi di arma da fuoco. Sul selciato i corpi di due ragazzi. Avevano appena diciotto anni. Iaio muore sul colpo. Fausto durante la disperata corsa in ospedale. Radio Popolare interrompe immediatamente le trasmissioni per dare la notizia. Iaio, allanagrafe Lorenzo Iannucci, era di Telese. Abbiamo deciso di raccontare in queste pagine la sua storia, quella di un figlio della nostra terra, della nostra comunità come atto dovuto per non dimenticare, per nutrire la fiamma della memoria che nessuna tenebra potrà mai oscurare”.

Porgeranno i saluti istituzionali: Filippo Liverini, Presidente Mangimi Liverini S.P.A; Maria Venditti, Presidente Consiglio Comunale di Telese Terme; Relazioneranno: Antonio Conte, già Parlamentare della Repubblica; Carmine Nardone, già Parlamentare della Repubblica; moderatrice sarà la giornalista Annalisa Ucci.