(Adnkronos) – E' tempo di live per Alfa. Dopo il successo sanremese, il cantautore genovese è, infatti, impegnato nel suo primo tour nei palazzetti dello sport italiani intitolato come il nuovo album 'Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato'. Ieri era la volta di Padova al Kioene Arena dove non sono mancate le sorprese. Durante il live, infatti, Alfa ha fatto salire sul palco una giovane coppia e ha aiutato Marco a formulare la sua proposta di matrimonio per la sua fidanzata Samantha. La richiesta, come mostra il rapper genovese nelle sue storie Instagram, è arrivata qualche giorno prima del concerto. "Ci siamo conosciuti grazie a una tua canzone. Avresti voglia di aiutarmi in quest'impresa?", scrive Marco che aggiunge: "Sono solo un ragazzo che sogna". E così Alfa, sulle note della cover di un famoso brano di Daniele Silvestri, ha realizzato il desiderio. "Le cose che avete in comune sono 4.850", canta Alfa per poi dire: "Ma c'è un'altra cosa che potreste avere in comune Samantha, vuoi saperlo?". La ragazza rimane stupita, le luci si spengono e il microfono passa a Marco: "Se tipo ci sposiamo?". La risposta è sì e adesso "le cose che avete in comune sono 4.850 + 1", scrive su Instagram il cantante postando il video dell'emozionante proposta. —[email protected] (Web Info)

