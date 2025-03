Alex Vittur, chi è l’amico e nuovo agente di Jannik Sinner

2 minuto di lettura

Jannik Sinner cambia agente. Nella giornata di ieri, 17 marzo, il tennista azzurro ha annunciato un cambio nel proprio management, lasciando la StarWing Sports per affidarsi ad Avima, società che già da un anno gestiva la comunicazione del numero uno al mondo. L'assenza dai campi per squalifica, arrivata dopo un'accordo con la Wada che prevede tre mesi di inibizione per il caso Clostebol, sta servendo quindi a Sinner per sistemare alcune questioni personali e gestire i propri rapporti professionali. Il nuovo manager sarà l'amico Alex Vittur, ma chi è Vittur?

L'addio a Lawrence Frankopan, Ceo di StarWing Sports, e l'investitura di Alex Vittur come agente unico sono stati annunciati da Sinner con un comunicato pubblicato sui propri canali social. La Avima Sports & Business Management è un'agenzia fondata proprio Lawrenc Alex Vittur, ex tennista professionista e amico di Jannik da quando aveva 13 anni. Vittur è stato al fianco dell'azzurro in tutte le scelte più importanti della sua carriera, lo convinse a lasciare lo sci alpino per dedicarsi al tennis e si trasferì con lui a Bordighera quando Sinner, all'inizio della carriera, si allenava con Riccardo Piatti. E proprio nel divorzio da Piatti e la scelta di affidarsi a Simone Vagnozzi, a cui si è aggiunto poi Darren Cahill, c'è stata la mano di Vittur, sempre presente come consigliere speciale di Sinner. Ora il suo obiettivo sarà quello di aumentare i ricavi di Sinner, che è stato tra gli sportivi più pagati del 2024 con circa 57 milioni di entrate, preservando i vecchi accordi di sponsorizzazione e chiudendone di nuovi. Al momento, nonostante la squalifica e le polemiche intorno all'accordo con la Wada, l'immagine di Jannik è rimasta indenne, con gli sponsor che gli sono rimasti a fianco. Il numero uno del tennis mondiale è ormai anche un’icona non solo in campo, ma anche fuori. Sinner oggi appare in svariate pubblicità, presta il suo volto a tante iniziative ed è spesso invitato come guest star a grandi eventi. Gucci è stato uno dei primi marchi a puntare su di lui, proprio come Nike, con cui il numero uno al mondo ha un accordo da circa 15 milioni l'anno. In tv lo vediamo spesso negli spot di Fastweb e Lavazza, brand che sponsorizza diversi tornei del circuito. Ma nell'ultimo anno, quello dell'ascesa e della consacrazione, Sinner ha stretto accordi anche con De Cecco, Enervit, Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano, Technogym, L'Oreal e anche Pigna, che ha lanciato una nuova linea di oggetti scolastici ispirati all'azzurro. —[email protected] (Web Info)

