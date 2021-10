Alessio Forgione ospite della libreria Libertà di Torre Annunziata

Condividi

LO SCRITTORE PRESENTA IL SUO ROMANZO “IL NOSTRO MEGLIO”

L’Associazione Caffè letterario Nuovevoci e la libreria Libertà di Torre Annunziata ospitano sabato 23 ottobre ore 18.00 lo scrittore Alessio Forgione, che presenterà il suo ultimo romanzo “Il nostro meglio” (La nave di Teseo editore). Alessio Forgione, napoletano, classe 1986, ha esordito nel panorama della narrativa italiana nel 2018 con “Napoli mon amour” (NN editore), grazie al quale ha vinto il Premio Giuseppe Berto. Nel 2020 viene candidato al Premio Strega con “Giovanissimi” (NN editore) e arriva in finale. Alessio Forgione è anche traduttore.

“Il nostro meglio” è la storia di Amoresano, un ventenne, e contemporaneamente del bambino che Amoresano è stato, a spasso con i nonni nel quartiere di Bagnoli, a Napoli. Quando a sua nonna restano pochi mesi di vita a causa di un tumore, Amoresano fa i conti con un dolore bruciante e insopportabile. In un tempo bastardo e già indelebile, Amoresano si lega a due ragazze, beve con gli amici, va ai concerti, fa musica, cerca libri introvabili e prova a non restare schiacciato dalla progressiva perdita di una delle donne più importanti per la sua crescita.

La libreria Libertà si trova a Torre Annunziata, Corso Vittorio Emanuele III, 417.

