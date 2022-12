Alessandro Siani ospite d’onore del Festival Internazionale del Cinema di Salerno

Condividi

Sarà Alessandro Siani l’ospite d’onore della 76esima Festival Internazionale del Cinema di Salerno 2022.

L’attore e regista partenopeo incontrerà gli studenti delle scuole salernitane i quali avranno l’opportunità di poter dialogare con uno dei più grandi e influenti artisti del cinema italiano.

L’appuntamento, moderato dalla giornalista Ilaria Cuomo, è fissato per sabato 3 dicembre alle ore 11.30 presso il Teatro Augusteo di Salerno, e sarà un’occasione anche per consegnare al celebre artista un importante premio come segno di riconoscimento per la sua brillante carriera.

L’incontro si presenta, non solo come un viaggio attraverso la storia professionale e la filmografia di Siani, ma anche come apripista alla consueta serata di gala, che si terrà sempre al teatro di Piazza Giovanni Amendola, in cui verranno decretati i vincitori dell’edizione 2022 del Festival Internazionale del Cinema di Salerno e a cui verranno consegnati ulteriori premi speciali alle personalità più rappresentative del mondo del cinema e dello spettacolo.

