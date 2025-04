Alessandro Basciano, braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex Sophie Codegoni

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Per Alessandro Basciano la Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento (a meno di 500 metri) e il divieto di comunicazione nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni. La decisione conferma l'indicazione del Tribunale del Riesame di Milano, dello scorso 28 febbraio, a cui si era rivolta la Procura dopo che il gip aveva scarcerato il deejay accusato di stalking nei confronti dell’influencer conosciuta al Grande Fratello Vip. Il provvedimento è diventato definitivo. Alessandro Basciano, 35 anni, dovrà portare un braccialetto elettronico, se dovesse rifiutare di indossarlo scatteranno gli arresti domiciliari. Il deejay e influencer – che continua a dirsi estraneo alle accuse – era stato arrestato per stalking lo scorso 21 novembre, quindi subito scarcerato dalla giudice Anna Magelli. Una decisione contro cui la procura aveva fatto appello al Riesame chiedendo gli arresti domiciliari sostenendo il rischio concreto che "possa commettere atti persecutori" nei confronti dell'ex compagna che lo ha denunciato nel dicembre 2023. La richiesta al Riesame della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e del pm Antonio Pansa era stata avanzata dopo quattro giorni dall'interrogatorio della ventitreenne modella che non aveva fatto nessun dietrofront, anzi aveva ribadito ai pm le minacce e gli insulti ricevuto anche via chat, ma soprattutto aveva sottolineato di non aver mai ritirato la querela – presentata nel dicembre 2023 -, e di non essere intenzionata a farlo. Oggi arriva il primo atto definitivo sulla vicenda. —[email protected] (Web Info)

