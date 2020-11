Alessandra Monti, una vita dedicata all’arte

Condividi

Roma – C’è anche l’attrice Alessandra Monti tra le guest star del videoclip “Inno della pettegola“, il singolo della coppia Dario Gay e di Mauro Coruzzi. “Ho accettato molto volentieri l’invito che è arrivato da Dario Gay di partecipare al video”, spiega Alessandra Monti. “Il brano mi ha subito incuriosito sia per il tema, che è sempre molto attuale, che per l’omaggio ad una grande attrice come Franca Valeri”.

Alessandra Monti ha iniziato giovanissima l’attività di ballerina, cantante e attrice. Nel 1987 ha vinto la fascia di “Miss Teenager Show Girl”. Nel 1988 arriva il primo ruolo da protagonista nel film tv “Stesso Sangue” e poco dopo un ruolo nel film The Barbarians di Ruggero Deodato. Ancora adolescente supera l’audizione per essere ammessa nel corpo di ballo di Gino Landi con il quale prenderà parte a programmi come “Acqua Calda”, “Varietà” e “Serata d’Onore”. Nello stesso periodo, per completare la sua formazione artistica. Alessandra frequenta “L’accademia” di recitazione e doppiaggio di Gigi Proietti. Entra così nel cast de “I ragazzi del muretto 3” dove interpreta il ruolo di Sara, una ballerina che sogna di diventare un ‘étoile.

Negli anni successivi la sua carriera artistica prosegue attraverso ruoli sempre differenti: è Vanessa nello sceneggiato Agenzia Fantasma” con Massimo Lopez; è Ludovica Fontani nella soap Vivere; Paola Boselli in Diritto di Difesa; Stefania in Un medico in famiglia; Vanessa nel film Cient’anne con Mario Merola e Gigi D’Alessio.

Per due anni inoltre conduce L’agenda per Rai 1 ed è prima ballerina e conduttrice a In famiglia su Rai 2 diretta da Michele Guardì.

Realizza anche il desiderio di girare una fiction in costume – Al di là delle frontiere con Sabrina Ferilli – dove interpreta il ruolo di Annamaria. La fiction sarà un grande successo con oltre undici milioni di telespettatori. Nella serie tv Il bell’Antonio con Daniele Liotti interpreta Stefania; nella mini serie Un posto tranquillo 2 con Lino Banfi interpreta il ruolo di Clelia Ronchi; prosegue l’interpretazione della perfida Beatrice Balli anche nell’ottava serie di Incantesimo. Nella fiction Joe Petrosino con Beppe Fiorello è Betty. Successivamente nella Fiction Exodus con Monica Guerritore è Ester, una profuga ebrea madre del piccolo Samuele.

Oggi Alessandra Monti è una donna affascinante e dinamica che incarna l’idea di donna dei maestri orafi dei gioielli “Le Duchesse” di cui è testimonial.

