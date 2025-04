Alessandra Mastronardi, è polemica per l’assenza al funerale di Fassari

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Molti fan de 'I Cesaroni' hanno notato l'assenza di Alessandra Mastronardi al funerale di Antonello Fassari, morto lo scorso sabato 5 aprile a 72 anni. Alcuni sui social non hanno resistito alla tentazione di dire la loro, lanciando teorie e supposizioni e talvolta arrivando a insultare l'attrice. E così Alessandra Mastronardi ha scelto di lasciare qualche parola sotto il post di una pagina Instagram a lei dedicata. "I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza a un funerale di una persona a me molta cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole. Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast – ha scritto l'attrice, che ne 'I Cesaroni' interpretava Eva Cudicini – è una cosa di esclusiva intimità. Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte". "Trovo di cattivo gusto tutto questo – ha aggiunto – e specialmente spostare l'attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato

è davvero inappropriato". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.