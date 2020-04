alerno, intensificazione dei controlli per il 25 aprile e il 1° maggio

Il prefetto ha disposto lo stesso modulo organizzativo già realizzato in occasione delle festività pasquali, richiedendo l’intensificazione dei servizi vigilanza del territorio per prevenire gite fuori porta, riunioni familiari e spostamenti nelle seconde case.

Pianificato questa mattina, nella riunione del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il dispositivo di controllo del territorio per garantire, nelle festività dell’anniversario della Liberazione e della Festa del Lavoro, il rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio epidemiologico.

