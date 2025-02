Alcaraz vince l’Atp 500 di Rotterdam: battuto De Minaur in finale

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz vince il torneo Atp 500 di Rotterdam. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, oggi 9 febbraio supera in finale l'australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking Atp e 3 del seeding. Lo spagnolo si porta a casa il torneo, un veloce indoor (con montepremi di 2.563.150 euro) rifilando al suo avversario un 6-4 3-6 6-2 in un'ora e 56 minuti.

Per il 21enne di Murcia si tratta del 17° titolo in carriera, il primo del 2025

. Quello vinto in Olanda è per il grande avversario di Jannik Sinner anche il primo titolo indoor. L'altra curiosità è che Alcaraz è il primo spagnolo riuscito a trionfare a Rotterdam. Lo scorso anno il torneo fu vinto da Jannik Sinner che, dopo il trionfo agli Australian Open, ha disertato l'appuntamento olandese. "Mi è mancato Jannik? Veramente no…", sorride l'iberico. "Ha deciso di rinunciare al torneo in extremis, capisco e rispetto la sua decisione. Per il torneo sarebbe stato splendido magari avere una finale tra noi due. Ma ora che ho il trofeo tra le mani… No, Jannik non mi è mancato". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.