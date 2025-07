Alcaraz-Tarvet oggi a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz torna in campo a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 2 luglio, il numero 2 del ranking affronta il britannico Oliver Tarvet nel secondo turno del torneo. Lo spagnolo arriva dal successo al quinto set contro Fabio Fognini, mentre per il classe 2003 la storia è da film: studente alla University of San Diego, Tarvet ha debuttato nel circuito maggiore proprio a Londra, passando i turni di qualificazione e poi eliminando Riedi al primo turno. Non potrà però incassare i soldi guadagnati (circa 100mila sterline) per via delle regole universitarie americane. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e

. Il match tra Alcaraz e Tarvet è previsto sul Centrale oggi, mercoledì 2 luglio, non prima delle 15.40. I due non si sono mai affrontati in carriera, visto che per il britannico è il primo torneo nel circuito maggiore.

Wimbledon 2025 sarà visibile in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, tra cui Alcaraz-Tarvet di oggi, mentre gli altri canali di Sky trasmetteranno le partite più interessanti sugli altri campi. —[email protected] (Web Info)

