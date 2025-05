Alcaraz e il ritorno di Sinner: “Mi motiva, voglio affrontarlo in finale”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz si prepara agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista spagnolo ha parlato oggi, giovedì 8 maggio, in conferenza stampa e ha commentato, inevitabilmente, il ritorno in campo di Jannik Sinner: "È fantastico averlo di nuovo qui. Sono passati tre mesi ed è stata sicuramente dura, ma qui è il miglior posto per lui per ritrovare la forma. Anche per me è una grande motivazione, mi divertirò a vederlo giocare e spero di incontrarlo in finale". "Sono molto felice di essere qui, è la mia seconda volta agli Internazionali. Gli allenamenti sono andati molto bene finora e non vedo l'ora di esordire", ha detto Alcaraz, oggi numero 3 del mondo, "fisicamente sto bene, ho recuperato dall'infortunio, ma non ho ancora la confidenza della partita. Devo comunque prendere delle precauzioni e continuare a curarmi per non avere ricadute. In ogni caso penso che potrò giocare un ottimo torneo, e così spero di fare anche al Roland Garros. Il mio livello è buono e spero di essere competitivo in queste condizioni". Carlos ha rivelato di non sentire più la pressione di dover vincere, nonostante le aspettative, con lui in campo, siano sempre alte: "Tutti vogliono vincere, è sempre stato così e penso che sia normale. Io stesso prima la pensavo così, ma ora cerco di non focalizzarmi troppo sul risultato, perché c'è molto di più. Io ho capito come devo approcciare ai tornei, agli allenamenti. Oggi i giocatori pensano solo a vincere le partite e si arrabbiano quando non ci riesconoHo imparato a non pensare troppo a quello che la gente dice o pensa di me. Ovviamente leggo tanto, è inevitabile, ma ascolto solo la mia famiglia e il mio team". —[email protected] (Web Info)

