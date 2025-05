Alcaraz a sorpresa: “Ritorno di Sinner? Andrò a vedere Lazio-Juve”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Meglio Lazio-Juve del match di Jannik Sinner agli Internazionali. Carlos Alcaraz domani sceglierà il calcio rispetto all'esordio del numero 1 del mondo al Foro Italico. "Non credo che domani avrò la possibilità di visitare Roma, ma ho un amico che vive qui e che gioca alla Lazio. Andremo a vedere la partita. Voglio andare a vedere una partita di Serie A e ci divertiremo", ha detto lo spagnolo. Domani, sabato 10 maggio, lo spagnolo andrà a vedere i biancocelesti del suo amico Patric, impegnati domani all'Olimpico contro la Juventus (alle 18). "Ovviamente, se avremo tempo mi piacerebbe anche camminare per la città, visitarla, vedere la bellezza di Roma" ha proseguito Alcaraz, che però non seguirà la partita di

Sinner

, al rientro a Roma dopo i tre mesi di stop. "Ovviamente sarò attento anche alla partita di Sinner e al suo ritorno". Sul suo esordio oggi a Roma, con la vittoria contro Lajovic, lo spagnolo ha concluso: "Penso che oggi sia stata una grande partita soprattutto nel servizio, mi sono sentito molto a mio agio e ho molta fiducia". —[email protected] (Web Info)

