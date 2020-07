Albo e Forum dei Giovani della Città Metropolitana di Napoli, domani la presentazione a palazzo Matteotti

Oggi, giovedì 9 luglio, alle ore 9.30, nella Sala “Mariella Cirillo” della sede della Città Metropolitana di Napoli in piazza Matteotti, sarà presentato l’Albo dei Forum dei Giovani dei Comuni del territorio metropolitano. Interverranno il Sindaco de Magistris, le Consigliere Delegate Iorio e Coccia, il Dirigente Bertolotto e i Delegati dei Forum dei Giovani comunali. Dall’Albo nascerà il Forum Metropolitano dei Giovani, il cui compito è quello di offrire il contributo giovanile sugli atti della Città Metropolitana.

All’incontro parteciperanno il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris, la Consigliera Metropolitana Delegata ai Giovani, Katia Iorio, la Consigliera Metropolitana Delegata all’attuazione dello Statuto, Elena Coccia, il Dirigente della Direzione Supporto Organi Istituzionali della Città Metropolitana, Maurizio Bertolotto, e i Delegati dei Forum dei Comuni. L’Albo porterà anche all’istituzione del Forum dei Giovani della Città Metropolitana, organismo previsto dall’articolo 14 dello Statuto dell’Ente cui è demandato il compito di affiancare le strutture amministrative della Città Metropolitana in una strategia di informazione, comunicazione e partecipazione che coinvolga istituzioni, aggregazioni ed enti vari sui temi attinenti la condizione giovanile ed ora, dopo l’emergenza sanitaria, che svolga una funzione di recupero e di prevenzione del disagio giovanile.

L’incontro servirà anche a definire le modalità operative della prima Assemblea, da svolgersi nel prossimo settembre, nella quale saranno eletti gli organi (oltre all’Assemblea stessa, sono organi il Consiglio dei Delegati e il Coordinamento Metropolitano) e le cariche sociali (un Coordinatore e due Vice-coordinatori, un Segretario e i Delegati) previste dallo Statuto del Forum, e dalla quale inizierà la principale attività dell’organismo, quella di offrire il contributo giovanile sugli atti della Città Metropolitana.

