Alberto Gusmeroli Sindaco di Arona: L’attenzione, il rispetto e la vicinanza

Molti mi stanno chiedendo il significato della delega che ho assegnato all’Assessore Dottoressa Monica D’Alessandro:

“Attenzione alle famiglie di persone mancate alla vita”.

Quando una persona “manca alla vita” lascia nella tristezza e sconforto i parenti, che si trovano oltretutto ad affrontare pratiche burocratiche e attività aride che spesso aggravano il senso di tristezza di un momento terribile della vita. Si vuole semplificare, sburocratizzare e umanizzare le pratiche che si devono espletare nelle prime ore o giorni. Migliorare i regolamenti cimiteriali e tutto ciò che ruota attorno al lutto per un familiare.

MA NON SOLO, nel medio termine, con l’ausilio dei bravissimi nostri servizi sociali, vedere, se possibile fornire un aiuto psicologico in certi casi in cui manchi un bambino/ragazzo o una figura di riferimento, per chi non può permetterselo.

La Comunità in un momento difficile del cittadino deve far sentire la propria vicinanza anche in questi modi.

Faremo a breve una riunione anche con chi gestisce i servizi cimiteriali in appalto, perché negli anni abbiamo fatto tantissimi lavori ai diversi cimiteri e se c’è qualcosa che dobbiamo ancora sistemare o migliorare, vogliamo investirci.

Investire e’ possibile e doveroso, in opere pubbliche fisiche ma anche in crescita dei valori e dell’attenzione, che poi e’ la crescita più importante in una comunità.

Un caro saluto a tutti!

Alberto Gusmeroli Sindaco di Arona e Deputato del Novarese e del Vco

