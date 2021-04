“Alberi per la vita”, il Club Lions Piedimonte Matese “I Sanniti” pianta un ulivo davanti all’ospedale “Ave Gratia Plena” e dona un televisore, una cassa acustica portatile e due microfoni alla sir

Condividi

“Abbiano portato a termine due Service per ricordare ricordare le vittime da Covid-19, come chiesto dal Lions Club International, e per migliorare le condizioni di vita dei pazienti all’interno della Struttura Intermedia Residenziale, con il ricavato della campagna “Una mascherina per la vita”.

Un ulivo che simboleggia la vita che germoglia e la pace tra gli uomini, in memoria delle tante persone decedute in questo primo anno di pandemia da Coronavirus, e per migliorare l’ambiente con la piantumazione di nuovi alberi.

A piantarlo, lo scorso mercoledì nel piazzale antistante l’Ospedale “Ave Gratia Plena”, è stato il Club Lions Piedimonte Matese “I Sanniti” che, nell’ambito della campagna nazionale per la piantumazione di alberi in memoria delle vittime da Covid-19 lanciata dal Lions Club International Distretto 108 Ya, ha dato vita al service “Un Albero per la Vita”.

Alla presenza del Direttore sanitario del presidio ospedaliero matesino, Diego Colaccio, i Lions “I Sanniti” guidati dal presidente Gennaro Caserta, dal Past president Pasquale Franco e dalla vice presidente Maria Emerenziana Gianfrancesco, hanno piantumato un ulivo nell’area parcheggio antistante il nosocomio.

Nell’occasione, il Club Lions ha dato attuazione anche al secondo Service “Una mascherina per la vita”, ideato e realizzato dal socio Lions Antonella Federico, in collaborazione con la UOSM (Unità Operativa Salute Mentale), a beneficio degli utenti della SIR, ai quali sono stati donati una tv ed una cassa acustica portatile con due microfoni. Le apparecchiature di ultima generazione sono state acquistate con il ricavato delle offerte elargite in cambio di mascherine confezionate da utenti, operatori e soci Lions, sotto la guida esperta, ed offerta a titolo gratuito, della stilista Eugenia Pepe.

“È stata una giornata particolarmente interessante per il nostro Club Lions Piedimonte Matese “I Sanniti”, perché sono giunti a conclusione due importanti Services che ci hanno reso particolarmente orgogliosi. Vogliamo ringraziare, per la collaborazione e per la presenza, il Direttore del P.O. di Piedimonte Matese, Diego Colaccio, la referente Milena Piccirillo (responsabile UOSM), il responsabile della SIR Giuseppe Cinotti, l’esperta Filomena Marra, tutti i soci Lions e le persone che hanno preso parte a queste bellissime attività”, dichiara il presidente Caserta.

